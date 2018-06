Basisscholen zien geen problemen door staking

Basisscholen voorzien geen grote problemen als gevolg van de landelijke staking in het streekvervoer maandag. ,,De meeste kinderen in het basisonderwijs worden door hun ouders naar school gebracht. Daarbij staan de scholen vaak in de buurt van waar de kinderen wonen. Het kan wel wat overlast veroorzaken maar ik denk dat het wel meevalt”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs.

Hij denkt dat de stakingen wel problemen voor middelbare scholen opleveren. ,,Die scholieren moeten vaak wel met de bus naar school”. Een woordvoerster van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, kon dinsdagochtend nog geen inhoudelijke reactie geven.

Vakbond FNV maakte bekend dat buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel maandag beginnen met een staking voor onbepaalde tijd.