Motorrit Middelburg ‘testcase’ voor Satudarah

Middelburg bekijkt of zaterdag een traditionele motorrit voor het goede doel kan doorgaan en zo ja, op welke manier. Aan de Rit en Rock voor de Molukken doen steevast leden van Satudarah mee en de vraag is of ze – met of zonder uiterlijk vertoon – welkom zijn, nu de rechter de club maandag heeft verboden.

,,Het is niet onze intentie de tocht te verbieden”, aldus een woordvoerder van burgemeester Harald Bergmann. ,,We gaan overleggen met de organisatie welke concrete maatregelen nodig zijn. Er is vooralsnog geen besluit genomen of de tocht wel of niet doorgaat.” Hij verwacht woensdag uitsluitsel te kunnen geven. Met de tocht en muzikale optredens wordt geld opgehaald voor kinderen op de Molukken.

Advocaat Erik Thomas van Satudarah noemt de rit rond de Zeeuwse hoofdstad ,,een mooie testcase”. ,,Het is nu aan burgemeesters om te bepalen of ze, bijvoorbeeld op basis van een algemene plaatselijke verordening (APV), dingen aanpassen of maatregelen nemen.”