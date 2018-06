Onderzoek naar veiligheid ICT in ziekenhuizen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de digitale veiligheid van Nederlandse ziekenhuizen. Aanleiding is de ICT-storing in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel eerder deze maand, de problemen met ICT in het Radboudumc in Nijmegen in januari en verschillende ransomware-aanvallen op ziekenhuizen in de afgelopen jaren.

,,De Onderzoeksraad wil deze voorvallen in samenhang bezien met het oog op het waarborgen van de patiĆ«ntveiligheid”, aldus de organisatie. Daarbij kijken de onderzoekers vooral naar hoe ziekenhuizen storingen en misbruik van informatietechnologie proberen te voorkomen. Ook wordt gekeken in hoeverre zij voorbereid zijn om de gevolgen daarvan te beperken.