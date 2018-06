Roofvogel bedreigt duivensport

Duizenden postduiven in Nederland worden ‘vermoord’ door sperwers, haviken en slechtvalken. Dat moet stoppen, vinden de postduivenhouders. Hun hobby staat nota bene op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van Unesco en dreigt nu te verdwijnen.

,,De hele duivensport staat onder druk. Als dit zo doorgaat bestaat die sport op den duur niet meer”, waarschuwt Vincent Hoogerwerf. Hij is de initiatiefnemer van de petitie die dinsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

De petitie, die door zevenduizend mensen is ondertekend, vraagt onder meer om een verbod op het plaatsen van nieuwe nestkasten en een verbod op uitzetten van gefokte sperwers, haviken en slechtvalken en de import van deze roofvogels.

De bedreiging van de duivensport is volgens Hoogerwerf niet het gevolg van natuurlijke ontwikkelingen, maar wordt vooral door menselijk ingrijpen veroorzaakt. Zo zijn op veel plaatsen nestkasten voor slechtvalken geplaatst. De aanwas van deze vogelsoort is enorm, zegt Hoogerwerf. ,,In 1990 waren er tien geregistreerde paren, nu zijn dat er driehonderd. En dat zijn alleen de geregistreerde paren.”

De duivenmelkers zien de slechtvalk als de grootste bedreiging van hun geliefde sport. Een paartje heeft een leefgebied van 10 bij 10 kilometer. Alle slechtvalken bij elkaar moeten inmiddels heel Nederland bestrijken, denkt Hoogerwerf.

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft in maart een onlinemeldpunt geopend waar duivenhouders de aanvallen van roofvogels kunnen melden. Op de lijst staan naam dader (soortnaam), aantal gewonde of dode duiven en plaatsnaam.

Het meldpunt loopt sterk achter bij de dagelijkse werkelijkheid, vindt Hoogerwerf. ,,Er is een technisch probleem. Er staan veel te weinig meldingen op. De realiteit is dat er zeker 1500 duiven per dag worden vermoord”, weet hij.