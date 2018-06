Stemming beperkt ‘boerkaverbod’ uitgesteld

De stemming in de Eerste Kamer over een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding is een week uitgesteld. De senaat had dinsdag de knoop willen doorhakken, maar de SP wilde alsnog het debat heropenen. Dat bleek pas volgende week te kunnen, omdat de verantwoordelijk minister dinsdag niet aanwezig kon zijn.

Ondanks het uitstel lijkt de uitslag van de stemming vast te staan. Boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen zullen in de toekomst niet meer zijn toegestaan in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. De Tweede Kamer stemde eerder al voor het verbod.