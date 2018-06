WODC-directeur weg om fout met klokkenluider

De directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) stapt op, naar aanleiding van een kritisch rapport over de omgang met een klokkenluider. Zowel directeur Frans de Leeuw als de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onzorgvuldig gehandeld, concludeert een onderzoekscommissie.

De commissie onderzocht hoe het WODC, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, een klacht behandelde over beïnvloeding door datzelfde ministerie. Een onderzoekster klaagde dat het ministerie haar onder druk zette om onwelgevallige conclusies van onderzoek naar softdrugs aan te passen.

De klokkenluider kaartte haar bezwaren herhaaldelijk en tot op het hoogste niveau aan, maar vond geen gehoor. Dat rekent de commissie-Verhulp, die door minister Ferd Grapperhaus op de zaak is gezet, directeur De Leeuw en de hoogste ambtenaar van het ministerie aan. De Leeuw herkent zich ,,maar in beperkte mate in de (generaliserende) kwalificaties over met name mijn leiderschapsstijl”, maar denkt met zijn opstappen het WODC ,,het beste te dienen”.

De commissie gaat niet zover om te concluderen dat onderzoeker Marianne van Ooyen gelijk had met haar beklag. Maar dat verdiende wel een serieuze blik, want zij kon ,,terecht vermoeden dat van pogingen tot beïnvloeding van de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek sprake was”.

Beïnvloeding van WODC-onderzoek ,,vormt een gevaar” voor de taak van de Tweede Kamer om de regering te controleren, stelt de commissie. De Kamer leunt voor zijn oordeel vaak op onderzoeken van het WODC. Een andere commissie, die onderzoek doet naar de mogelijke beïnvloeding van de onderzoeken naar softdrugs, komt in het najaar met haar rapport.

De commissie-Verhulp doet een aantal aanbevelingen over hoe om te gaan met anonieme meldingen. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt in een reactie dat er ,,inschattingsfouten’’ zijn gemaakt en dat daarvan moet worden geleerd. Over de aanbevelingen van de commissie doet Grapperhaus nog geen harde toezeggingen.