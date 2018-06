Coalitie zwijgzaam over advies staatswiet

De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen zich nog niet uitspreken over de vraag of het experiment met staatswiet groter moet worden opgezet. Ze houden de kaarten tegen de borst en willen de aanbevelingen van de commissie-Knottnerus, die in opdracht van het kabinet zich over de proef heeft gebogen en uitbreiding aanraadt, eerst nader bestuderen. Het kabinet reageert binnen enkele weken.

VVD-Kamerlid Arno Rutte spreekt van ,,heldere aanbevelingen”. Hij gaat het rapport ,,goed bestuderen”. Dat neemt ook zijn D66-collega Vera Bergkamp zich voor. Ze wil wel kwijt dat haar partij ,,wil dat de wietexperimenten een succes worden. Daar zijn zowel voor- als tegenstanders bij gebaat.”

CDA en ChristenUnie, die van de vier coalitiepartijen het minst enthousiast zijn over het experiment, reageren helemaal nog niet. Zij zien de proef graag zo beperkt mogelijk en hechten bijvoorbeeld zeer aan een duidelijke einddatum. De commissie denkt daar heel anders over.