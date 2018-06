Een bakkie koffie van een vluchteling

Vluchtelingen gaan woensdag met koffie rond op busstations van Connexxion. Ze doen dat in het kader van Wereldvluchtelingendag. De koffie moet het contact tussen de vluchteling en de Nederlandse bevolking op gang brengen en op die manier de integratie bevorderen, vinden Connexxion en Vluchtelingenwerk. ,,Samen een kop koffie drinken en een gesprek aangaan is iets universeels, want koffie verbindt”, zegt Dorine Manson directeur van VluchtelingenWerk Nederland.

De koffie-actie markeert ook de start van een samenwerking tussen VluchtelingenWerk Nederland en Connexxion. ,,We gaan na vandaag om de tafel. We willen kijken of we vluchtelingen kunnen opleiden tot buschauffeur. Connexxion heeft behoefte aan chauffeurs en vluchtelingen willen graag zo’n baan”, aldus een woordvoerster van de vluchtelingenorganisatie.

De koffieschenkers lopen rond op de busstations in Hilversum, Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen, de Hoeksche Waard en Eindhoven en in het Haagse museum Humanity House.

Naast deze actie gebeurt er nog meer op Wereldvluchtelingendag. Zo is er in Paradiso in Amsterdam een speciale benefietavond voor War Child. Onder anderen Freek de Jonge, Giovanca, Paul de Munnik, Carel Kraayenhof, Connie Palmen, Michiel Borstlap en Vera Mann komen in actie voor hulporganisatie.

In verschillende Amsterdamse restaurants kunnen de gasten de komende dagen kennismaken met de kookkunsten van vluchtelingen. Tijdens dit Refugee Food Festival bereiden de chefs hun eigen favoriete gerechten van thuis. Het festival vindt ook plaats in Athene, Bologna, Bordeaux, Brussel, Kaapstad, Lille, Lyon, Madrid, Marseille, New York, Parijs, San Francisco en Straatsburg.