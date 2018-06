Jury strooit met griffels en penselen

In Amsterdam zijn kinderboekenmakers beloond met Zilveren Griffels en Zilveren Penselen.

De met een Zilveren Griffel bekroonde boeken zijn onder meer Het lammetje dat een varken is van Pim Lammers en Milja Praagman, Handje? van Tjibbe Veldkamp en Wouter Tulp, Toen ik van Joke van Leeuwen, Het gelukkige eiland van Marit Törnqvist en Lampje van Annet Schaap. Ook Sabel van Suzanne Wouda viel in de prijzen, net als Wij waren hier eerst van Joukje Akveld en Piet Grobler, De zweetvoetenman van Annet Huizing en Margot Westermann, Was de aarde vroeger plat? van Bette Westera en Sylvia Weve en De zombietrein van Edward van de Vendel en Floor de Goede.

Een Zilveren Penseel was er voor Heb jij misschien Olifant gezien? van David Barrow, Pippeloentje van Annie M.G. Schmidt en Fleur van der Weel, Dit is voor jou van Sanne te Loo en Konijnentango van Daan Remmerts de Vries plus Ingrid en Dieter Schubert. Ook Tori van Brian Elstak en Karin Amatmoekrim werd bekroond, net als En toen, Sheherazade, en toen? van Imme Dros en Annemarie van Haeringen, De wolven van Currumpaw van William Grill en Fabeldieren van Floortje Zwigtman en Ludwig Volbeda.

Op woensdag 19 september wordt bekendgemaakt wie het Gouden Penseel wint. Op dinsdag 2 oktober wordt de Gouden Griffel toegekend.