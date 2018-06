OM bekijkt waarom weg fataal ongeval open was

Politie en justitie onderzoeken hoe het kan dat de Mensheggerweg in Landgraaf tijdens de dodelijke aanrijding maandagochtend al open was voor het verkeer. Daarbij wordt onder meer bekeken of veiligheidsvoorschriften in een vooraf opgesteld draaiboek zijn nageleefd, bevestigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) woensdag berichtgeving in dagblad de Limburger.

Het gaat om een breed onderzoek waarin ook de verkeersveiligheid wordt meegenomen. Zo onderzoeken politie en justitie ook of er rond 04.00 uur, toen het ongeval gebeurde, mensen op de weg zaten. Daarvoor worden getuigen gehoord en het voertuig onderzocht. Door het ongeval kwam een inwoner van Heerlen om het leven en raakten drie anderen, uit Landgraaf en Heerlen, zeer zwaar gewond.

De bestuurder van een busje werd enkele uren na het fatale ongeval in Amsterdam opgepakt. De 34-jarige Heerlenaar wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.