‘Openhartoperatie’ voor verkeerstoren Schiphol

De verkeerstoren op Schiphol ondergaat vanaf dit najaar een grondige verbouwing. De buitenkant blijft zoals hij is, maar van binnen gaat alles op de schop. ,,Het wordt een openhartoperatie: het verkeer gaat door terwijl de operatie bezig is”, aldus topman Michiel van Dorst van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) tijdens een presentatie op Schiphol.

Het aantal werkplekken wordt uitgebreid en er komen nieuwe consoles (werkstations). De luchtverkeersleiders werken nu nog in één ring van werkplekken, maar dat worden er twee: een binnenring op een verhoging en een buitenring dichter voor de ramen van de toren. Na de verbouwing kunnen er vijftien mensen tegelijk op de toren werken, nu zijn dat er maximaal negen.

De ‘papieren strippen’, die op een metalen liniaal zijn geplakt en staan voor de vliegtuigen die de verkeersleiders onder hun hoede hebben, worden vervangen door elektronische ‘strippen’ op een scherm. De verkeersleiders hoeven dus geen papieren strips meer fysiek aan elkaar door te geven, maar kunnen vliegtuigen naar collega’s ‘swipen’. Daardoor ontstaat meer rust, ook al omdat het gekletter van de metalen linialen wegvalt.

Het vliegverkeer ondervindt geen hinder van de verbouwing. De grote werkzaamheden gebeuren ’s nachts, als er minimaal vliegverkeer is. De verkeersleiders zitten dan in de noodtoren.

De toren met de nieuwe opstelling is op ware grootte nagebouwd in het atrium van het LVNL-pand. Zo kan er met alles worden geoefend. Na de verbouwing blijft de maquette daar staan, er wordt nog gezocht naar een nieuwe bestemming. Mogelijk wordt het een simulator- of rondleidingsruimte.

De vernieuwde verkeerstoren wordt in mei volgend jaar opgeleverd. De kosten van de verbouwing bedragen 12 miljoen euro, zegt financieel directeur Marlou Banning. Daaraan draagt de Europese Unie 3 miljoen bij. LVNL betaalt de overige 9 miljoen zelf. De LVNL heeft start- en landingsgelden die luchtvaartmaatschappijen afdragen als primaire inkomstenbron.

De 101 meter hoge toren werd in juni 1991 geopend door toenmalig koningin Beatrix. Het vliegverkeer is sindsdien verdubbeld.