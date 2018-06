Prinses Christina heeft botkanker

Prinses Christina (71) heeft botkanker. Dat is in het najaar van 2017 aan het licht gekomen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Sinds afgelopen winter is haar conditie stabiel en zij voelt zich daarom naar omstandigheden goed. Ze beschouwt haar ziekte als een chronische conditie waar zij goed mee kan leven, aldus de RVD.

Christina werd geboren met een oogziekte. Haar roepnaam was aanvankelijk Marijke, maar ze besloot later als Christina door het leven te gaan. Ze was bijna 20 jaar getrouwd net Jorge Guillermo en heeft drie kinderen.

De prinses heeft drie oudere zussen, Beatrix, Irene en Margriet.