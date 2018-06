Rechter buigt zich over blokkeren referendum

De strijd over de afschaffing van het referendum gaat woensdag verder voor de rechter in Den Haag. De beweging Meer Democratie heeft de Staat gedaagd, omdat ze het onrechtmatig vindt dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert. Volgens woordvoerder Niesco Dubbelboer van de beweging gebeurt dat met juridische trucs.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloot het referendum te schrappen, omdat het niet zou werken. De bevolking zou ten onrechte denken dat het kabinet een uitslag van de volksraadpleging altijd zou volgen en als dat niet gebeurt, schaadt dat het vertrouwen in de politiek. Wetenschappers vinden dat het referendum een goed instrument is en vinden dat de afschaffing ervan juist slecht is voor het vertrouwen in de politiek.

De Tweede Kamer stemde inmiddels in met het afschaffen van het referendum, maar de Eerste Kamer moet zich nog erover uitspreken. De senatoren wachten nog op antwoorden op de vragen die ze hebben gesteld aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De stemming in de Senaat is vooralsnog gepland op de laatste dag voor het zomerreces, op 10 juli, aldus Dubbelboer. ,,Het gaat erom spannen of de rechter eerder met een uitspraak komt.”

Het proces wordt gefinancierd via crowdfunding. Er hebben zich zeker 2600 medestanders van de rechtszaak aangemeld.