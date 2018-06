Rutte naar Europees migratieoverleg

Premier Mark Rutte doet mee aan een ingelaste Europese minitop over migratie zondag in Brussel. Hij liet dat op Twitter weten.

Kort daarvoor had de Tweede Kamer hem om tekst en uitleg gevraagd over de bijeenkomst, waar een van de hete hangijzers in de Europese Unie centraal staat. Een meerderheid steunde het verzoek van GroenLinks-parlementariƫr Bram van Ojik om Rutte donderdag naar de Kamer te halen.

De informele bijeenkomst is met landen die veel met de migratiecrisis te maken hebben, zoals ItaliĆ« en Griekenland die kampen met de opvang van vluchtelingen. Het inititatief voor de ‘asieltop’ kwam van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in eigen land onder enorme druk staat met een oplossing te komen.

Van Ojik benadrukte dat het goed gebruik is om met de premier een debat te voeren voorafgaand aan een Europese top.