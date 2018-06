‘Sleutelrol’ spoorloze verdachte in heli-zaak

De nog spoorloze negende verdachte van de verijdelde poging de veroordeelde crimineel Benaouf A. vorig jaar oktober met een gekaapte helikopter uit de gevangenis van Roermond te bevrijden, heeft volgens justitie een sleutelrol vervuld. De 39-jarige Abdelghafour L. zou ,,een direct contact van A.” zijn en een ,,coördinerende rol” bij de ontsnappingspoging hebben gehad.

Dit bleek woensdagmorgen tijdens de laatste inleidende zitting in het proces voor de rechtbank in Amsterdam. L. was daar voor de eerste keer gedagvaard. Volgens de aanklaagster is zijn rol mede aan het licht gekomen tijdens de verhoren van de Colombiaanse helikopterpiloot Alvaro G.B. (55), die was ingehuurd om de helikopter te besturen. In de gesprekken die hij vooraf met hem voerde, stelde de voortvluchtige L. zich voor als vriend van A., aldus de piloot.