Turbulentie te laat opgemerkt door oude info

Dat een vlucht van Transavia van Schiphol naar Palma de Mallorca in 2016 onverwacht in zware turbulentie terechtkwam, kon gebeuren omdat de piloten niet de meest actuele weersinformatie hadden. Dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door de turbulentie raakten drie stewardessen zwaargewond.

Het voorval vond plaats op 24 september 2016. De benodigde weersinformatie voor de vlucht was de voorgaande nacht verzameld en daarom niet meer actueel. Tijdens de vlucht hadden de piloten een geavanceerde weerradar tot hun beschikking, maar niet alle piloten zijn getraind in het gebruik van dit type radar en deze werd dan ook niet ,,optimaal’’ ingezet, aldus de OVV.

Pas veertig seconden voor de zich snel ontwikkelende onweersbui werd deze opgemerkt. Daarop werd het signaal om de gordels vast te maken ingeschakeld.