Verdachte aanval op agente voorlopig vrij

Een 21-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg die in maart tijdens een vechtpartij een politieagente aanviel in Amersfoort, mag voorlopig de cel uit. De rechtbank in Utrecht stemde woensdag in met een verzoek daartoe van diens advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich niet tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis, op voorwaarde dat Joeri B. zich de komende maanden in een kliniek laat behandelen voor onder meer zijn drankprobleem.

B. wil dat zelf graag en kan er eind deze maand terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling, omdat hij de politievrouw in een nekklem had gehouden. Ook zou hij geweld hebben gebruikt tegen drie agenten die erbij waren. De raadsman van B. vindt de verdenkingen tegen zijn cliƫnt veel te zwaar.

Bij het incident waren vijf plaatsgenoten van B. betrokken, onder wie zijn broertje. De kwestie zorgde voor veel ophef toen beelden ervan op internet verschenen.