Verdachte overval huis Van Barneveld vast

De politie in Den Haag heeft een verdachte van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld aangehouden. Tijdens de overval was de darter niet thuis, zijn vrouw wel.

Zij schrok wakker toen de indringers zaterdag in de vroege ochtend de woning binnendrongen en bij een worsteling met de drie overvallers liep zij blauwe plekken op. Silvia van Barneveld reageerde woensdag op Facebook op de aanhouding. Ze verwees naar het politiebericht over de aanhouding van de verdachte en ze gaf aan dat ze emotioneel was.

De politie kan vanwege de privacy niet formeel bevestigen dat de betrokken overvallen woning van de Van Barnevelds is.