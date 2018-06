Vuurwerkramp weer in vizier Kamer na rapport

Nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede door klokkenluider Paul van Buitenen moet een vervolg krijgen in het parlement. Kamerleden van SP, SGP en 50PLUS zeggen dat ze zich daarvoor gaan inspannen. ,,We moeten dit heel serieus nemen. Mij bekruipt het gevoel dat hier iets niet goed zit”, zei Kamerlid Ronald van Raak van de SP nadat voormalig Europarlementariër Van Buitenen zijn rapport over het overheidsoptreden rond de ramp had gepresenteerd in Den Haag.

,,Wij zijn verplicht deze signalen volstrekt serieus te nemen”, vindt ook SGP-leider Kees van der Staaij. ,,Wij moeten hier verder mee aan de slag. Al zou maar de helft waar zijn van wat er in het rapport staat.”

Oud-directeur Rudi Bakker van het op 13 mei 2000 ontplofte bedrijf SE Fireworks, die voor dood door schuld werd veroordeeld tot een jaar celstraf, gaat de Hoge Raad opnieuw om herziening van zijn zaak vragen. Dat werd eerder afgewezen, maar volgens zijn advocaat John Peters bevat het onderzoek genoeg nieuwe informatie om nogmaals een procedure te beginnen.