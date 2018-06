Wilders woedend over nepnieuwsplan DENK

PVV-leider Geert Wilders is boos over het plan van DENK om met nepadvertenties in Wilders’ naam de ideeën van de PVV aan de kaak te stellen. De nooit uitgevoerde plannen, die het radioprogramma De Nieuws BV woensdag onthulde, zijn volgens Wilders ,,ronduit smerig”. ,,Wat een tuig.”

DENK wilde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar adverteren met de leus: ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’ onder een beeltenis van Wilders, meldt De Nieuws BV. Campagneleider Farid Azarkan, de huidige fractievoorzitter van DENK in de Kamer, geeft in NPO Radio 1-programma toe dat dat plan is besproken. Maar hij wijst erop dat het nooit is uitgevoerd. ,,De bedoeling was om te laten zien dat Wilders steeds verder gaat. Uiteindelijk hebben we gezegd: het gaat te ver.”

Een testadvertentie heeft volgens De Nieuws BV wel het internet gehaald. Die had dezelfde leus, maar een andere afbeelding. Wie erop klikte, kwam op de PVV-website terecht.

DENK geeft om 14.00 uur een persconferentie.