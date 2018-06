Achttien jaar cel geëist tegen vader Diego

Tegen de 39-jarige vader van Diego is achttien jaar cel geëist voor de moord in maart vorig jaar op het tienjarige Dordtse jongetje. Volgens de officier van justitie heeft Marcel S. zijn zoon met voorbedachten rade gewurgd uit nijd omdat zijn vrouw hem had verlaten.

S. heeft tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak voor de rechtbank in Rotterdam volgehouden dat hij ’s avonds in slaap is gevallen op de bank, ’s ochtends wakker schrok en Diego dood op het ouderlijk bed vond. Hij had er geen verklaring voor dat zijn telefoon en die van Diego de hele nacht actief zijn geweest. Bovendien had S. cocaïne gebruikt, waarvan hij volgens getuigen altijd klaarwakker bleef.