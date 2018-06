Actiedag tegen oogziekten

Het Oogfonds voert donderdag weer actie voor geld voor onderzoek tegen oogziekten. Ook wordt op tal van manieren aandacht gevraagd voor de obstakels die blinden in het dagelijks leven tegenkomen.

Zo gaan Oogfondsambassadeur Ronald Giphart en Oogfondsdirecteur Edith Mulder ‘blind’ een kanotocht te maken door de Utrechtse grachten. Dat doen ze met een simulatiebril.

Circa honderd particulieren en dertig teams gaan ook een dergelijke uitdaging aan, waarmee ze geld willen verdienen voor de actie. In het Haagse restaurant De Smulhoeve bijvoorbeeld, dat wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking, kunnen gasten ‘blind’ aan een driegangendiner. Een schoolklas in Luyksgestel gaat ervaren hoe het is om slechtziend te zijn, net als klasgenootje Anne.

Kunstenares Andrea Bardoul, die zelf aan een progressieve oogziekte leidt, verloot een kunstwerk dat ook mooi is om te voelen.