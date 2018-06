‘Belasting middel om van gas af te komen’

Een van de manieren om huishoudens ‘van het gas’ te krijgen is het verhogen van de energiebelasting op gas en verlaging van die belasting op elektriciteit. Met hoeveel procent de belasting zou moeten stijgen of dalen, is nog onderwerp van onderzoek, zegt een woordvoerder van het Klimaatakkoord in reactie op berichtgeving in de Volkskrant.

De krant schrijft dat de klimaattafel Gebouwde Omgeving, onder leiding van Diederik Samsom, de belasting op aardgas de komende twaalf jaar met 75 procent wil laten stijgen. De woordvoerder wil dat niet bevestigen. Hij zegt wel dat belastingtarieven de knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid om de uitstoot van CO2 te reduceren.

De suggestie in de krant dat gemiddelde huishoudens die gas blijven stoken straks 380 euro per jaar meer kwijt zijn aan energiebelasting, relativeert hij. ,,De gasrekening wordt duurder, maar de stroomrekening gaat omlaag, dus daar gaat een compenserend effect van uit. Netto moet het ongeveer hetzelfde uitpakken.”

Onder aanvoering van oud-politicus Ed Nijpels zijn diverse ‘klimaattafels’ bezig met het bedenken van maatregelen op verschillende terreinen, om zo de CO2-uitstoot voor 2030 met 49 procent omlaag te krijgen. Op 10 juli presenteert Nijpels zijn aanbevelingen. Die moeten dan nog worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vervolgens is het aan het kabinet om knopen door te hakken.