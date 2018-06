Chemelot: wij werken al aan veiligheid

Het industrieterrein Chemelot in Geleen is al bezig om de veiligheid te verbeteren. Het complex laat dat weten in reactie op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De raad concludeert dat de veiligheid moet worden verbeterd, dat sommige installaties verouderd zijn en dat er nu geen overkoepelende visie op veiligheid is. Chemelot spreekt van ,,kritische aandachtspunten en verbeterpunten” en voegt daaraan toe: ,,Deze punten zijn inmiddels verder opgepakt: sommigen zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in uitvoering.” Er zijn extra inspecties en een extra inventarisatie van alle risico’s, aldus Chemelot.

Directeur Robert Claasen van Chemelot zegt dat het industrieterrein eind dit jaar meer duidelijkheid wil hebben over betere onderlinge samenwerking tussen bedrijven. ,,Het OVV-rapport is een goede spiegel om dingen nog beter te krijgen”, aldus Claasen. ,,De OVV komt over een jaar terug, we gaan nu een duw in de rug geven voor de betere samenwerking, die al in gang was gezet.” Dit onder het toeziend oog van externe adviseurs en controleurs.

Er gebeurt al veel, aldus de directeur. ,,We zetten nu al mensen bij elkaar om lessen van elkaar te leren. Voortaan gaan we ook checken wat met die lessen is gebeurd.” Claasen wil dat Chemelot straks een voorbeeld is voor andere industrieterreinen in Nederland.