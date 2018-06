‘Dijsselbloem niet naar Raad van State’

Jeroen Dijsselbloem volgt Piet Hein Donner niet op als vicepresident van de Raad van State. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws dat de oud-minister van Financiën is afgevallen voor de hoge post.

De kans is nu groot dat D66’er Thom de Graaf de functie krijgt. Dat de PvdA’er Dijsselbloem heeft gesolliciteerd was een verrassing. Hij heeft geen juridische achtergrond. De Volkskrant meldde eerder dat de voormalige Eurogroepvoorzitter op verzoek van de raad had gesolliciteerd.

De Raad van State is een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet en de hoogste algemene bestuursrechter van het land.