Einde aan dubbelrol ambtenaren rond Schiphol

Geen dubbele petten meer bij het ministerie van Infrastructuur als het om Schiphol gaat. Ambtenaren die de luchthaven helpen bij het maken van milieurapporten, mogen voortaan niet meer betrokken zijn bij de beoordeling daarvan. Minister Cora van Nieuwenhuizen meldt die ,,functiescheiding” aan de Tweede Kamer.

Schiphol wil ruimte om na 2020 verder te groeien wat betreft verbindingen en vliegbewegingen. Wat die extra vluchten betekenen voor natuur en leefomgeving, wordt omschreven in een milieueffectrapport waar momenteel aan wordt gewerkt. Ambtenaren adviseren het luchthavenbedrijf daarbij.

Bij Lelystad Airport, een dochterbedrijf van Schiphol, bleek zo’n milieurapport fouten te bevatten. Dat was aanleiding de openstelling van dat vliegveld voor vakantieverkeer met een jaar uit te stellen. De kwestie riep daarnaast vragen op over de dubbelrol die de overheid had gespeeld.