Fabeltjeskrant-figuren sieren kinderpostzegel

Meneer de Uil, Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar: bekende personages uit de Fabeltjeskrant staan dit jaar op de kinderpostzegels. Het is een eerbetoon aan de iconische tv-serie, die dit jaar haar comeback maakt met een bioscoopfilm en een nieuwe tv-serie.

,,De postzegel is ons cadeautje aan de vijftigste verjaardag van de Fabeltjeskrant. Net als de jaarlijkse kinderpostzegelactie is de Fabeltjeskrant cultureel erfgoed en echt Nederlands, wie is er niet mee groot geworden?”, zegt Jeroen den Tex, directeur van de Stichting Kinderpostzegels.

Met de zegels halen basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 elk najaar geld op voor ruim 400.000 kinderen die het minder goed hebben getroffen. Er worden projecten in binnen- en buitenland mee geholpen, onder het motto ‘een goed thuis voor ieder kind’.

De kinderpostzegelactie begint dit jaar op 26 september.