Door een explosie in Utrecht zijn donderdagavond meerdere mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde aan de Marshallaan in de wijk Kanaleneiland, meldt de veiligheidsregio. Een woordvoerder wist nog niet wat er precies is gebeurd. Meerdere ambulances zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Ook de brandweer is ter plaatse.