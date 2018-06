Kort geding over ontruiming pand We Are Here

De ongedocumenteerde vluchtelingen van actiegroep We Are Here willenmet een kort geding voorkomen dat ze uit het gekraakte pand in Amstelveen moeten. De rechtszaak volgt nadat burgemeester Bas Eenhoorn samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) had besloten dat de vluchtelingen uiterlijk maandag om 12.00 uur weg moeten zijn. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

De groep kraakte het pand aan de Groen van Prinstererlaan 114 op 5 juni nadat de vluchtelingen de eerder gekraakte woningen aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost hadden verlaten. De eigenaar van het gebouw deed aangifte, waarop het OM de krakers liet weten dat het pand zou worden ontruimd. Volgens Eenhoorn hadden ze tot woensdag de gelegenheid een kort geding aan te spannen. Dit is niet gebeurd, waarop de aankondiging tot ontruiming van komende maandag volgde. Daarop zijn ze alsnog naar de rechter gestapt, aldus de burgemeester.