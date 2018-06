Man bekent doodschieten broer kroongetuige

De man die wordt verdacht van de moord op de broer van kroongetuige in onderzoeken naar meerdere liquidaties, Nabil B., heeft bekend dat hij de schutter was. Dat heeft hij in een schriftelijke verklaring en tijdens politieverhoor erkend.

De veertigjarige Hilversummer heeft alleen over zijn eigen rol in de zaak verklaard. De eerste zitting in zijn zaak is op 5 juli, een zogeheten pro forma-behandeling.

Op 29 maart werd B.’s broer Redouan in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord doodgeschoten. Voor de liquidatie van B.’s broer zitten momenteel twee verdachten vast, onder wie de man die nu bekend heeft. Zij werden betrekkelijk kort na de moord aangehouden.

Nabil B. dreigt inmiddels zijn rol als kroongetuige op te geven. De moord op zijn broer heeft volgens hem aangetoond dat de overheid niet in staat is zijn naasten te beschermen, terwijl er al geruime tijd zeer sterke aanwijzingen waren dat zij voor hun leven moesten vrezen.