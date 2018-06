‘Meer lokale partijen in gemeentebesturen’

Winst bij gemeenteraadsverkiezingen heeft voor veel lokale partijen een plek in het college van burgemeester en wethouders opgeleverd. In 76 procent van alle gemeenten bestuurt op dit moment een lokale partij. Vier jaar geleden was dat nog 70 procent.

Dat blijkt uit een analyse van de NOS van de verdeling van wethoudersposten in 364 gemeenten. In zestien gemeenten wordt nog altijd onderhandeld over een nieuw college.

Het CDA levert in 66 procent van de gemeenten een wethouder, gevolgd door de VVD in 57 procent. Vier jaar geleden was het aantal gemeenten waar het CDA en dat waar lokale partijen meebestuurden nog nagenoeg gelijk.

CDA en VVD zijn de komende collegeperiode dus zeer goed vertegenwoordigd. Er zijn weinig gemeenten te vinden waar een van beide partijen niet meedoet. Samen besturen ze in 88 procent van alle gemeenten, blijkt uit de analyse.