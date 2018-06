Meer mensen laten soa-test doen

Steeds meer mensen laten zich testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s), meldt gezondheidsinstituut RIVM.

Ruim 150.000 mensen lieten zich vorig jaar onderzoeken op geslachtsziekten, 5 procent meer dan in het jaar ervoor. Bij bijna een vijfde (ruim 18 procent) van de testen werd een soa gevonden. Dat percentage is onveranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. ,,Hiermee is er een einde gekomen aan een jarenlange stijging van het percentage positieve testen”, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Chlamydia is nog altijd de meest voorkomende geslachtsziekte. Vorig jaar bleken meer dan 20.000 mensen die zich lieten testen deze infectie te hebben. De aandoeningen gonorroe en syfilis kwamen respectievelijk bijna 7000 en 1200 keer voor.