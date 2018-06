Provincie Limburg gaat voor veiliger Chemelot

De provincie Limburg gaat de risico’s op industrieterrein Chemelot in Geleen verder beperken. Dat kan de provincie doen door het aanscherpen van de vergunning, blijkt donderdag in een eerste reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De provincie gaat over de vergunning voor het complexe industrieterrein, maar ook over toezicht en handhaving op Chemelot. Deze taken zijn volgens de provincie goed uitgevoerd. Maar Gedeputeerde Staten (GS) zijn het met de OVV eens dat die veiligheid beter kan.

De OVV wil ook dat er een overkoepelende visie op veiligheid van Chemelot komt. Limburg wil daar duidelijkere afspraken over maken en die moeten beter worden vastgelegd, zei een woordvoerder van de provincie.