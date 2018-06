Rutte wil nieuwe handelsmissie naar Curaçao

Premier Mark Rutte wil begin volgend jaar een nieuwe missie naar Curaçao om investeringen aan te jagen. Curaçao is een fantastische springplank naar Latijns-Amerika, zoals Nederland de toegangspoort tot Europa is, aldus de premier.

Rutte sprak op een investeringsconferentie voor Curaçao in Den Haag. Hij benadrukte het belang van samenwerking. ,,We linken als Koninkrijk der Nederlanden twee continenten en twee culturen aan elkaar. Dat is redelijk uniek en het geeft Nederlandse bedrijven die op Curaçao investeren meteen een enorm voordeel.”

Hij wees op onder meer de lopende gesprekken tussen de havens van Rotterdam en Curaçao: ,,Voor Rotterdam een nieuwe vooruitgeschoven post in een ander deel van de wereld. Voor Curaçao een kansrijk partnerschap.”

Rutte was in 2013 al op handelsmissie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.