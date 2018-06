‘Verdachte Landgraaf terecht vastgehouden’

De man die verdacht wordt van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in Landgraaf maandagochtend na Pinkpop, is de afgelopen dagen terecht vastgehouden. Dat oordeelde de rechter-commissaris, voor wie de 34-jarige Heerlenaar werd voorgeleid.

Het Openbaar Ministerie kan besluiten de rechter-commissaris vrijdag te vragen om de verdachte twee weken in bewaring te stellen. ,,Dat is nog niet zeker”, aldus een woordvoerder. Die beslissing is afhankelijk van het technisch onderzoek dat momenteel nog plaatsvindt.

Door het ongeval in de nacht van zondag op maandag kwam een plaatsgenoot van de verdachte om het leven en raakten drie anderen, uit Landgraaf en Heerlen, zwaargewond.

De bestuurder van een busje werd enkele uren na het fatale ongeval in Amsterdam opgepakt. De 34-jarige Heerlenaar wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.