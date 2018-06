Weer jeugddetentie geëist in zaak-Nick Bood

Tegen een tweede verdachte van de moord op de zestienjarige Nick Bood is twaalf maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Yasin N. wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de dodelijke steekpartij in Zaandam in april vorig jaar.

Woensdag werd tegen een negentienjarige medeverdachte al achttien maanden jeugddetentie geëist, waarvan zes voorwaardelijk.

Het slachtoffer en de verdachten zouden een ruzie om drugs hebben gehad. Het OM vindt bewezen dat de verdachten Nick Bood met een vooropgezet plan van het leven hebben beroofd en dat er dus sprake is van moord. De verdachten zouden het slachtoffer op de bewuste dag hebben opgewacht.

De zaak tegen N. werd achter gesloten deuren behandeld, omdat hij minderjarig is.

De uitspraak is op 5 juli.