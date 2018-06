Wilders doet aangifte tegen Azarkan van DENK

PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagavond aangifte gedaan tegen DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan, die hij beschuldigt van smaad, laster en valsheid in geschrifte. Wilders meent dat Azarkan strafbaar is omdat in zijn opdracht een omstreden advertentie bij wijze van proef online zou zijn gezet. De zogenoemde banner zag eruit alsof hij van de PVV afkomstig was en bevatte het bericht dat de partij van Wilders Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen zou gaan ,,zuiveren”.

DENK zag uiteindelijk af van deze manier van campagnevoeren tegen de PVV. Maar volgens Wilders is wel degelijk een strafbaar feit gepleegd omdat de testversie is gepubliceerd. ,,Duizenden mensen hebben het gezien, het is in de openbaarheid geweest”, zei hij toen hij aangifte ging doen bij een politiebureau in Den Haag.

Azarkan spreekt tegen dat hij opdracht had gegeven voor het plaatsen van de testadvertentie. Dat zou een onlinemarketeer uit eigen beweging hebben gedaan. De DENK-leider herinnert eraan dat Wilders zelf vorig jaar een bewerkte foto op Twitter deelde waarop D66-leider Alexander Pechtold tussen demonstrerende fundamentalistische moslims was neergezet. Toen Pechtold daar zijn afschuw over uitsprak, antwoordde Wilders: ,,Hou op met klagen, dramaqueen.” Die woorden citeerde Azarkan op Twitter, maar nu aan het adres van Wilders.

Wilders heeft bij de politie verder verklaard dat hij donderdag een e-mail heeft ontvangen van ,,een potentiĆ«le PVV-stemmer die niet op ons heeft gestemd omdat hij dacht dat de banner daadwerkelijk van de PVV was.” De PVV-leider voelt zich ,,aangerand” in zijn ,,eer en goede naam”.