Zeeuw steelt naaktfoto’s meisjes uit iCloud

Een negentienjarige jongen uit Zeeland is binnengedrongen in de iCloud-accounts van meisjes en jonge vrouwen. Hij deed dat om hun naaktfoto’s in handen te kunnen krijgen. Het is nog niet bekend hoeveel slachtoffers hij heeft gemaakt. De jongen is dinsdag opgepakt. Hij heeft de foto’s vermoedelijk niet verspreid, maar alleen zelf gebruikt.

De slachtoffers zijn meisjes en jonge vrouwen uit de omgeving van de verdachte. Hij hield hun sociale media in de gaten en maakte een lijst met alle informatie over hun privélevens, zoals namen van huisdieren. Die informatie kon hij gebruiken om beveiligingsvragen te beantwoorden toen hij onder hun naam probeerde in te loggen. Ook stuurde hij nepmails om wachtwoorden van slachtoffers te krijgen.