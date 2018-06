Beloning voor tip liquidatie in Diemen

Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip over de liquidatie van Vincent Jalink. De 38-jarige Jalink werd in 2016 doodgeschoten in Diemen.

Jalink reed die avond in mei met zijn zoontje naar zijn huis in Diemen. Na het parkeren liep iemand op ze af en beschoot Jalink, een bekende van politie en justitie. De negenjarige jongen bleef ongedeerd.

Een nu 28-jarige man werd vorig jaar in zijn cel gearresteerd omdat hij mogelijk iets te maken zou hebben met de moord. Hij moet in december voor de rechter verschijnen. Het OM heeft ook nog anderen als verdachte in beeld, maar tegen hen is de zaak nog niet concreet.