Boten op zonne-energie racen in Noord-Holland

Noord-Holland maakt zich op voor een tweedaags evenement dat in het teken staat van varen op zonne-energie. Vrijdag en zaterdag strijden internationale teams en scholierenteams op het Noord-Hollands Kanaal om de prijzen. De organisatie is handen van de gemeenten Purmerend en Beemster.

Er zijn verschillende races met verschillende doelen. Zo gaan vrijdagochtend om 10 uur zeventien international teams het water op voor een tocht van 64 kilometer. Hierbij draait het om het efficiëntste gebruik van de opgewekte stroom, het zogeheten batterijmanagement.

Verder gaan leerlingen van basisscholen het kanaal op met hun zelfgemaakte zonnebootjes van afval en is er vrijdagmiddag een race die draait om snelheid. Aan dit onderdeel doen speedboten mee die 55 kilometer per uur kunnen halen.

Zaterdag zijn er opnieuw verschillende races, waaronder slalomvaren en een tocht met vaartuigen die door middelbare scholieren zijn gebouwd.

Op de Beemsterburgwal is het Solar Village ingericht waar tekst en uitleg wordt gegeven over over de technische aspecten van zonne-energie.