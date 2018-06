Lichaam gevonden in flat Utrecht na explosie

In de flat in Utrecht waar donderdagavond een explosie en brand was is een lichaam gevonden. Dat heeft de politie laten weten.

In verband met het onderzoek kan de politie verder nog niets zeggen over de explosie. Daarom is het nog onbekend wat de oorzaak was van de explosie en brand.

Een politieman raakte ernstig gewond toen hij door een raam naar buiten klom en zich naar beneden liet vallen om zichzelf in veiligheid te brengen. Hij kon niet meer op de gewone manier naar buiten.

Twee andere mensen ademden rook in. Ze zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Het pand aan de Marshalllaan in de wijk Kanaleneiland liep forse schade op. Bewoners van zes appartementen brengen de nacht daarom noodgedwongen elders door.

De ontploffing gebeurde op de eerste verdieping van het gebouw. ,,Er zit geen behang meer op de wanden en alle kozijnen liggen eruit”, schetst een woordvoerder van de brandweer de ravage in het appartement.

De agent die gewond raakte, was op een brandmelding afgekomen, zei een woordvoerder van de politie.