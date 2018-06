Lidl haalt opnieuw zoete popcorn uit schappen

Supermarktketen Lidl roept opnieuw popcorn terug. Het gaat om het zoete popcorn van het merk Snack Day dat een te hoge concentratie van de stof tropaan-alkaloïden bevat. In mei werd het product om dezelfde redenen ook al uit de schappen gehaald. Tropaan-alkaloïden kunnen leiden tot wazig zicht, verwijde pupillen, droge mond of vermoeidheid.

Sinds de vorige terugroepactie werden extra controles uitgevoerd op het popcorn van Snack Day, een Duitse producent. ,,Het is heel vervelend dat het Lidl nu weer overkomt”, zei een woordvoerster van de winkelketen. Of Lidl nu breekt met de producent, kon zij niet zeggen. ,,We hopen alleen niet dat het volgende maand weer gebeurt”.

Tropaan-alkaloïden komen van nature voor in sommige plantensoorten. Het is een natuurlijke bescherming tegen insecten. De planten staan ook in maisvelden en worden vaak mee geoogst. Hoewel er technieken worden gebruikt om de plantenzaden te verwijderen, blijven er wel eens restanten achter in de maisoogst. Mais is grondstof van popcorn.