Man (70) aangehouden na brand flat Utrecht

Een 70-jarige Utrechter is aangehouden na de brand in een flatwoning in Utrecht donderdagavond, waarin een dode werd aangetroffen. De man, vermoedelijk de bewoner van de woning, meldde zich bij een politiebureau. Hij zei betrokken te zijn bij het ,,incident”, aldus de politie.

Of de dode, een vrouw, de bewoonster van de woning was, moet volgens de politie nog worden vastgesteld. De man zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie kan daarom volgens een woordvoerder niet meer over de kwestie kwijt. Zo kan de zegsvrouw niet zeggen of de man wordt verdacht van de dood van de vrouw. Over berichten in de media dat de verdachte het slachtoffer zou hebben neergestoken, kan zij ook geen uitspraken doen. ,,Zover zijn we nog niet met het onderzoek. We zijn nog bezig met de identificatie van het slachtoffer, het horen van getuigen en de verdachte. We hebben het nog volop in onderzoek”, aldus de woordvoerder.

De politie werd donderdag rond 20.40 uur gewaarschuwd over een brand in het appartementencomplex aan de Marshalllaan. Ter plekke sloegen de vlammen al uit een woning. Omstanders waren op dat moment al bezig bewoners uit het complex te halen. De agenten gingen ook naar binnen om bewoners te redden. Hierbij kwam een van de agenten in het nauw. Hij ademde rook in en werd door de hitte gedwongen uit een raam te klimmen en zich hieruit te laten vallen. Hij kwam op het dak van een portiek terecht. De agent raakte zwaargewond en brak onder meer twee hielbenen.

Ook twee andere personen ademden rook in. Zij werden ter plekke medisch onderzocht. De bewoners van zes woningen konden niet meer terugkeren naar hun huis en zijn opgevangen.