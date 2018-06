Onderzoek brand en explosie flat in volle gang

Het onderzoek naar de explosie en brand in een flat in Utrecht, waarbij een dode is gevonden, is nog in volle gang. Dat meldt een politiewoordvoerster vrijdagochtend.

Waardoor het slachtoffer is overleden en wie het is, kan zij nog niet zeggen. Volgens RTV Utrecht was er in de flat een vrouw van ongeveer zeventig jaar neergestoken en was daarna een explosie in de woning aan de Marshalllaan. De politie wil dit niet bevestigen.

Bij het incident raakte een politieman ernstig gewond. Hij was op een brandmelding afgekomen en moest naar buiten klimmen via het raam en zich naar beneden laten vallen om zichzelf in veiligheid te brengen. De agent ligt nog in het ziekenhuis. Hij brak volgens RTV Utrecht onder meer twee benen, maar de politie houdt het op ,,ernstig gewond”.