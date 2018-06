Ouders VMBO Maastricht overwegen rechtszaak

Veel ouders van kinderen op de VMBO Maastricht nemen een advocaat in de arm. Ze willen de school voor de rechter slepen vanwege het eindexamendebacle. Dat bleek vrijdagavond tijdens een bijeenkomst van ouders, leerlingen en schooldirectie in Maastricht. Het eindexamen van honderden vmbo’ers is ongeldig verklaard omdat resultaten van schoolexamens ontbreken.

Ook de Inspectie van het Onderwijs was aanwezig. Ouders vroegen de inspectie of deze niet voor een keer een uitzondering kon maken en de examens alsnog geldig wilde verklaren. De leerlingen zijn immers de dupe van fouten die door de school zijn gemaakt. Maar dat zit er niet in.

De mogelijkheden om het diploma alsnog te halen, worden per leerling bekeken, aldus de inspectie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat leerlingen eerst een aantal schoolexamens alsnog moeten maken. De inspectie hoopt dat hier in de loop van volgende week duidelijkheid over komt.

Gedupeerde leerlingen uitten hun grote teleurstelling. ,,Ik heb hier zo hard voor gewerkt. En nu dit’’, zei Chelsea Essers (16). ,,Dit doet pijn. Alsof iemand met een mes in mijn rug steekt.’’ Ramon Nelissen (17) had over vier dagen op zijn nieuwe stageplek moeten beginnen. ,,Dat gaat dus niet door’’, zei hij. ,,Ik had alles al gepland voor mijn opleiding tot automonteur. Nu weet ik niet meer waar ik aan toe ben.’’

Noella Janssen (16) zegt al twee jaar geen mentor meer gehad te hebben. ,,Al die tijd kreeg ik geen fatsoenlijke lessen. Als er iets fout ging, gaven de docenten ons steevast de schuld. Wij wisten niet dat de school fout zat. En nu dit.’’

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar de school onder valt, wilde vrijdagavond niet reageren.