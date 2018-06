Pianobroers Jussen op Prinsengrachtconcert

De pianobroers Lucas en Arthur Jussen spelen dit jaar op het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Ook de Zweedse violist Daniel Lozakovich en de Nederlandse sopraan Laetitia Gerards zijn gestrikt om op te treden op 18 augustus.

In het voorprogramma speelt celliste Ella van Poucke. Zij won vorig jaar de Grachtenfestivalprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge musicus die aan het begin van een veelbelovende internationale carrière staat.

Buddy Vedder is de nieuwe presentator van het Kinderprinsengrachtconcert, dat voorafgaat aan het Prinsengrachtconcert. Hij volgt rapper Yes-R op, die de presentatie de afgelopen jaren in handen had.