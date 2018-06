Top No Surrender voor rechter in regiezitting

In de Groningse rechtbank is vrijdagochtend een regiezitting begonnen in een zaak die het Openbaar Ministerie (OM) is begonnen tegen vier kopstukken van motorclub No Surrender. Zij worden worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie.

Het gaat om oprichter Klaas Otto, captain Henk Kuipers uit Emmen, Zeelandse voorman Rico R. en Theo ten V., de rechterhand van Kuipers. Kuipers zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging, afpersing en valsheid in geschrifte.

Het viertal is aanwezig in de rechtszaal. Tijdens een regiezitting wordt een zaak niet inhoudelijk behandeld, maar mogen partijen onderzoekswensen indienen. Kuipers, R. en Ten V. zitten momenteel vast. Otto kwam in april vrij na anderhalf jaar voorarrest.