Top No Surrender wil veel getuigen in strafzaak

Vier kopstukken van No Surrender die worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie, willen bijna honderd getuigen horen in een strafzaak die tegen hen is gestart. Vrijdag vond in de rechtbank in Groningen een regiezitting plaats.

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet oprichter Klaas Otto (50), world captains Henk Kuipers (53) en Rico R. (41) en Theo ten V. (54), rechterhand van Kuipers, als de beleidsmakers van No Surrender. Het viertal was aanwezig in de rechtszaal, waar ook de nodige aanhang van de motorclub zat. Ten V. begroette Kuipers met een kus op zijn hoofd.

Tijdens een regiezitting mogen partijen onderzoekswensen indienen. De vele getuigen, onder wie ex-leden, zouden meer kunnen vertellen over onder andere de organisatiestructuur van No Surrender, het lidmaatschap en de betekenis van ‘bad standing’. Hieruit gaat naar voren komen dat No Surrender geen grote landelijke club is waarbij een paar personen het voor het zeggen hebben, denken de advocaten. Een ‘bad standing’ zal een royement zonder geweld blijken.

De verdediging wil ook dat wethouder Bouke Arends en oud-burgemeester Cees Bijl van Emmen worden gehoord. Zij kunnen verklaren dat er jarenlang een goede relatie was met de gemeente, aldus de advocaat van Kuipers. Arends was locoburgemeester toen het clubhuis van No Surrender in Emmen begin 2017 werd gesloten na verdenkingen van drugshandel en -gebruik. Hij zat in maart 2017 drie weken ondergedoken na doodsbedreigingen.

Naast het leidinggeven heeft Kuipers zich volgens het OM schuldig gemaakt aan zware mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging, afpersing en valsheid in geschrifte.

De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk volgend jaar. Kuipers, R. en Ten V. zitten nu vast. Hun verdediging wil dat zij voorlopig vrijkomen. De rechtbank doet hierover op 26 juni uitspraak. Die dag of een week later wordt beslist over de onderzoekswensen. Otto, geen lid meer, kwam in april voorlopig vrij na anderhalf jaar voorarrest. De behandeling van zijn strafzaak staat deze zomer gepland.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto, die jaren lid was van Satudarah. Deze week werd Satudarah verboden vanwege criminele activiteiten.