Verdachte beschieting Amsterdam lid motorclub

De man die is aangehouden voor de beschieting van een Amsterdams kantoorpand, is een 41-jarige man uit Woerden. Hij is president van een motorclub uit die plaats.

Het gaat om de motorclub Chapter Silencio, afdeling Woerden, van de Caloh Wagoh MC Main Triad, meldt de politie. De man zit in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het kantoorpand aan de Teleportboulevard in Amsterdam-West werd donderdagavond rond 23.00 uur beschoten met een antitankwapen. In het pand zit onder meer Pijper Media, de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu. Het is niet bekend of de actie ook tegen een van deze media was gericht.

Door de beschieting sneuvelde onder meer een raam. Er raakte niemand gewond. De politie trof de lanceerbuis aan en heeft die in beslag genomen.