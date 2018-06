Voorrang opsporing intimidatie journalisten

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil dat prioriteit wordt gegeven aan de opsporing van personen die journalisten bedreigen. Dat zei hij naar aanleiding van de beschieting met een raketwerper van een pand waarin onder meer de redacties van Nieuwe Revu en Panorama zijn gevestigd.

,,Ik vind dat we heel serieus moeten gaan duidelijk maken dat mensen die deze weg opgaan, dat we dat keihard gaan aanpakken. We gaan geen journalisten intimideren, daar ga ik fel tegen in”, aldus de bewindsman.

Volgens de minister vordert het onderzoek naar de beschieting goed. Het gebouw staat in de buurt van station Sloterdijk in Amsterdam. Het pand werd donderdagavond rond 23.00 uur beschoten. De schade bleef beperkt en niemand raakte gewond.